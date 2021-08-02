Michael Phelps Tokyo 2020 olimpiyatlarında yok mu, neden yok? Michael Phelps Tokyo 2020'de yarışmayacak mı?

Tokyo 2020 olimpiyatlarının devam etmesiyle birlikte olimpiyatlardaki bazı efsane oyuncular neden yok araştırılıyor. Bu oyunculardan birisi de Michael Phelps 'dir. Peki, Michael Phelps Tokyo 2020'de yok mu? Michael Phelps olimpiyatlarda neden yok? Michael Phelps olimpiyatlarda yarışacak mı? İşte detaylar...

Michael Phelps Tokyo olimpiyatlarında yok mu? Yüzme branşının efsanesi Michael Phelps neden yarışlarda yok? İşte kısaca bilgiler sizlerle...

MICHAEL PHELPS TOKYO 2020 OLİMPİYATLARINDA YOK MU?

Efsane yüzücü Michael Phelps Tokyo 2020 olimpiyatlarında yer almadı. Michael Phelps geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamasında "Kariyerimi bu şekilde tamamladığım için çok mutluyum. Bundan sonra golfle ilgileneceğim, kendimi rahatlatacak şeyler yapacağım. Nişanlım Nicole ile aileme odaklanacağım. Güneşin tadını çıkaracağım." şeklinde konuşmuştu. Bu bakımdan Tokyo 2020 olimpiyatlarında Michael Phelps 'in yer almadığı düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde yüzmede erkekler 50 metrede altın madalyayı Caeleb Dressel kazanmıştı.

MICHAEL PHELPS KİMDİR?

Michael Fred Phelps II (d. 30 Haziran 1985), Amerikalı yüzücü. Phelps 2004 Yaz Olimpiyatları'nda altı altın, iki bronz toplam sekiz madalya kazanmış ve 1980'de Alexander Dityatin'in bir olimpiyatta en fazla madalya alan kişi rekorunu paylaşmıştır. Uzun kulvarda 100m ve 200m kelebek ile 400m bireysel karışık dünya rekorlarının sahibidir. Olimpiyat oyunlarında aldığı 28 madalya ile olimpiyat tarihinin en çok madalya alan sporcusudur. Dünya şampiyonaları ve olimpiyatlarda toplam 37 altın madalyası vardır. Şu ana kadar sadece 6 yarış kazanamadı. Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında 5 altın olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Michael Phelps Towson, Maryland'de Debbie ve Michael Fred Phelps çiftinin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi bir okul müdiresi ve babası bir polistir. Annesi ve babası 1994 yılında boşanmıştır. Whitney ve Hilary adında kendisinden büyük iki kızkardeşi vardır. Ablalarının yüzmeye gitmesi sayesinde yüzmeye başladı. Ablaları 1995 Dünya Şampiyonası'nda Amerikan yüzme takımında yer almaktaydı. Ayrıca bir kedisi, bir bulldog cinsi köpeği vardır.Yüzme dışındaki hobileri video oyunları oynamak ve televizyon izlemektir. Amerika başkanı George W. Bush onu Beyaz Saray'a davet etmiştir. Annesini şu şekilde tanımlamaktadır O benim için her şeyini verdi...

Ayrıca kız arkadaşı hakkında çıkan haberler doğrultusunda "Benim kız arkadaşım olabilir ya da olmayabilir.Bu sizleri ilgilendirmez." diye açıklama yapan Phelps'in adı bir süre boyunca Avustralyalı yüzücü Amanda Beard,sonra Avustralyalı yüzücü Stephanie Rice ile anılsa da daha sonra gerçek kız arkadaşının 2007 Miss California güzeli Nichole Johnson olduğu tüm basına yayıldı.

Pekin 2008'e, Amerikalı yüzücü Mark Spitz'in Münih-1972'de 7 altın madalya alarak kırdığı rekoru da kırma amacıyla gelen Phelps, böylece bir olimpiyatta 8 altın madalya kazanan tarihteki ilk sporcu oldu. Yaptığı basın toplantısında Annem bize suda ne kadar güvenli olabileceğimizi öğretti bakın şimdi nerelere geldik demiştir. En son olarak da esrar içmek için kullanılan bongdan nefes çekerken fotoğrafı yayınlanan Phelps'e 3 aylık men cezası verildi.