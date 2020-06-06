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Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı

Charlotte Hornets'in sahibi olan NBA efsanesi Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.

06.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:47

Amerika'da George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan Black Lives Matter hareketine, NBA efsanesi Michael Jordan'ın sahip olduğu Jordan Brand markası, önümüzdeki 10 sene için 100 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

Bağışlanan para ırksal eşitlik, sosyal adalet ve yüksek seviyede eğitime erişim amacıyla kullanılacak. Nike çatısı altında bulunan dev markadan yapılan açıklamada, "Siyahi hayat önemlidir ve bu tartışma oluşturacak bir konu değil. Ülkemizdeki kökleşmiş ırkçılık kurumların yanlış davranışlarda bulunmasına sebep olsa da, biz üzerimize düşeni yaparak siyahi hayatların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

SOSYAL KONULARDA DAHA AKTİF ROL OYNAYACAK

Hareket sonrasında, özellikle Jordan Brand'in tüm Amerika'da gelecek jenerasyonların eğitim şartlarını iyileştirmek ve yerel yönetimlerle iletişim kurarak adalet sistemindeki değişimlerde söz sahibi olmak gibi sosyal konularda daha aktif rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Ünlü markanın başkanı Craig Williams, "Bu alanda yapılacak çok iş var. Tüm sorumluluğu kucakladık ve gerçek bir etki yaratmaya hazırız" diye konuştu.

NIKE DA DESTEK OLDU

Jordan Brand'ın bu hamlesinin ardından saatler sonra Nike 40 milyon dolarlık bir bağışta bulunduğunu açıkladı. Nike'ın bu bağışı alt markaları olan Converse ve Jordan Brand'i de kapsıyor ve önümüzdeki 4 sene boyunca yapılacak.

1984 senesinde Nike ile sponsorluk anlaşması imzalayan Michael Jordan, 1997 senesinde Nike içerisinde kendi markası olan Jordan Brand'i kurmuştu. Jordan Brand daha önce de UNITE ve Wings Burs Programı gibi oluşumlara bağışlarda bulunmuş ve siyahi gençlerin daha kaliteli eğitim fırsatlarına erişmesinde rol oynamıştı.

Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
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