Efsane basketbolcu Michael Jordan, NASCAR takımı kuracak
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Efsane basketbolcu Michael Jordan, NASCAR takımı kuracak

Efsane basketbolcu Michael Jordan, dikkat çeken yatırımıyla gündeme geldi. Majesteleri lakaplı eski sporcu, otomobil yarışı sektörüne girip bir NASCAR takımı kuracağını duyurdu.

22.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:55

ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan, sporun içinde kalmayı sürdürüp dikkat çeken yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Majesteleri lakaplı unutulmaz isim, Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda (NASCAR) mücadele edecek bir takım kuracağını açıkladı.

NASCAR'da az sayıda siyahinin takım sahibi olduğunu vurgulayan Jordan, "Sistematik ırkçılığa karşı mücadele için verdiğim sözlere ve yaptığım bağışlara ek olarak, yeni bir izleyici kitlesi yetiştirmek ve siyahilere yarışlarda daha fazla fırsat tanımak için bu takımı bir şans olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

PİLOTLAR BELLİ

Jordan, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, NASCAR pilotu Denny Hamlin ile beraber 2021 sezonunda yarışacak bir takım kuracaklarını belirtti. 57 yaşındaki Jordan, takımın pilotunun, bu sezon Richard Petty Motorsports için yarışan NASCAR'daki tek siyahi sürücü Bubba Wallace olacağını kaydetti.

Efsane basketbolcu Michael Jordan, NASCAR takımı kuracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları (1)
AA: benide alsana takıma saatte 400 km hızla sabit gidebilirim
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