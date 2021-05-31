MHP'li meclis üyesinden eski belediye binası için "Alaçatı Müzesi" önerisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'li meclis üyesinden eski belediye binası için "Alaçatı Müzesi" önerisi

MHP'li meclis üyesinden eski belediye binası için 'Alaçatı Müzesi' önerisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çeşme Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Alaçatı'daki eski belediye binasının "Alaçatı Müzesi" olması önerisinde bulunurken, bu öneriye çok sayıda destek geldi.

Çeşme Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Alaçatı'daki eski belediye binasının "Alaçatı Müzesi" olması önerisinde bulunurken, bu öneriye çok sayıda destek geldi.

MHP Çeşme Belediye Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Alaçatı'daki tarihi belediye binasının "Alaçatı Müzesi" yapılması önerisinde bulundu.

"Bu binanın tüm Alaçatılıların zihinlerinde, anılarında yaşayan bir binadır. Bu bina, Alaçatı'nın hafızasını sergileyen Alaçatı Müzesi olmalıdır. En doğrusu budur" diye yazan Meclis Üyesi Alpaslan Koparal'ın önerisine çok sayıda destek geldi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da paylaşıma yorum yazarak, "Bunun için çok uğraştık. Bir yola girer umarım" dedi.

Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle kapatılan Alaçatı Belediyesinin binası Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti. - İZMİR

MHP'li meclis üyesinden eski belediye binası için 'Alaçatı Müzesi' önerisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP'li meclis üyesinden eski belediye binası için "Alaçatı Müzesi" önerisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:34:34. #1.15#

title