MHP'li meclis üyesinden eski belediye binası için "Alaçatı Müzesi" önerisi

Çeşme Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Alaçatı'daki eski belediye binasının "Alaçatı Müzesi" olması önerisinde bulunurken, bu öneriye çok sayıda destek geldi.

Çeşme Belediyesinin MHP'li Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Alaçatı'daki eski belediye binasının "Alaçatı Müzesi" olması önerisinde bulunurken, bu öneriye çok sayıda destek geldi.

MHP Çeşme Belediye Meclis Üyesi Alpaslan Koparal, Alaçatı'daki tarihi belediye binasının "Alaçatı Müzesi" yapılması önerisinde bulundu.

"Bu binanın tüm Alaçatılıların zihinlerinde, anılarında yaşayan bir binadır. Bu bina, Alaçatı'nın hafızasını sergileyen Alaçatı Müzesi olmalıdır. En doğrusu budur" diye yazan Meclis Üyesi Alpaslan Koparal'ın önerisine çok sayıda destek geldi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da paylaşıma yorum yazarak, "Bunun için çok uğraştık. Bir yola girer umarım" dedi.

Büyükşehir Yasası'nda yapılan değişiklikle kapatılan Alaçatı Belediyesinin binası Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı