MHP'li Durmaz: "Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın Partimizden İstifaları Talep Edilmiştir"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi. - ANKARA