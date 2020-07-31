MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu
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MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya suskunluğunu bozdu
31.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta Kulüp Başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diledi. Bahçeli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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