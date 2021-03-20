MHK eski Başkanı Bülent Yavuz vefat etti
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MHK eski Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

20.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:36
MHK eski Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FiFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz vefat etti.

Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FiFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz vefat etti.

TFF'den yapılan açıklamada; "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, Federasyonumuza MHK danışmanı olarak da çok önemli hizmetlerde bulundu. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" diyerek üzüntülerini paylaştı.

Bülent Yavuz anısına 20 ve 21 Mart tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

(İHA)

MHK eski Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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