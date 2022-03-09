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MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dün hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dün hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

MHK'nin Süper Lig ve A Klasman hakemleriyle ilgili dün aldığı karar gündeme düşmüştü. Hakemlerden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu. Kamuoyunda birçok tartışma ortaya çıkarken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, soruları yanıtlamak için basının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kamuoyunu konuyla ilgili olarak bilgilendirmek isteyen Gündoğdu, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Merkez Hakem Kurulu, Cüneyt Çakır, Gündoğdu, Spor, Haberler

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