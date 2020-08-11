Mezkezefendi Basket parkeye indi TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket hazırlıklarına başladı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket hazırlıklarına başladı. Geçen sezon koronavirüs pandemisi yüzünden yarıda kalan ligi üçüncü sırada tamamlayan Denizli ekibi, bir yandan şampiyonluk hedefiyle kadro kurarken diğer yandan Süper Lig'e alınma ihtimalini de bekliyor. Basketbol Federasyonu'nun (TBF) lige alınmayan Bakırköy Basket'in yerine Petkimspor'u Süper Lig'e dahil etmesi beklenirken Teksüt Bandırma'nın da durumunun belirsiz olduğu öğrenildi. Bandırma ekibi çekilirse Denizli Basket'e Süper Lig için umut doğacak.

Başkan Veli Deveciler, her türlü hazırlıklarının olduğunu belirterek, "Biz hazırız. Antrenmanlara yabancılar hariç başladık. Onlar da önümüzdeki günlerde gelecek. Şu an TBL'deyiz. TBL'ye göre takımımızı hazır ettik. Bu takım TBL'de şampiyonluğa oynar. TBL'nin çok üstünde bir takım yaptık. Hiçbir endişemiz yok. Ancak Süper Ligi'ne alınıp alınmayacağımız hususu Basketbol Federasyonu'nun bileceği iş. Gelişmeleri takip ediyoruz. Onlar çağırırsa gitmeye hazırız. Ama çağırmazlarsa da biz zaten TBL'de oynayıp, şampiyon olup, kupa kaldırarak Süper Lig'e yine çıkacağız. O yüzden bir tereddüdümüz yok" dedi.

ŞAHİN ATEŞDAGLI: TAKIMI TBL İÇIN KURDUK

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Antrenörü Şahin Atesdağlı, takım kurgusunu Türkiye Basketbol Ligi için yaptıklarını söyledi. Ateşdağlı, "İlk amacımız TBL'de şampiyon olmak. Onun için de iyi bir kadro oluşturduk. Süper Lig'e davet edilme sürecini de takip edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA