Mezitli'de spor ve müzik dolu plaj voleybolu turnuvası

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Mezitli'de spor ve müzik dolu plaj voleybolu turnuvası

Mezitli'de spor ve müzik dolu plaj voleybolu turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası, sporcuların kıran kırana mücadelesine sahne olurken, turnuva sonrası gerçekleştirilen konser, katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası, sporcuların kıran kırana mücadelesine sahne olurken, turnuva sonrası gerçekleştirilen konser, katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Pompei Beach sahilinde yapılan ve farklı il ve ilçelerden 26 takımın yer aldığı turnuvada, 'Zır Deliler' takımı dördüncü olurken, 'Big Boys' üçüncü olarak 500 lira ve kupa, 'Others' ikinci olarak 750 lira ve kupa, şampiyon olan 'Olba Team' ise bin lira ve kupanın sahibi oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, binlerce sporseverin izlediği turnuva boyunca eşsiz bir mücadele örneği sergileyen takımlara ödüllerini törenle verdi.

Regi, Mersinlilere muhteşem bir gece yaşattı

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Plaj Voleybolu Turnuvası'nda Rus performans sanatçısı Regi unutulmaz bir sahne şovuna imza attı. Başkan Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri ve sahili dolduran binlerce Mersinlinin izlediği konserde Regi, Türkçe, Rusça ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Dalga sesleri ve ay ışığının eşlik ettiği konseri izleyen her yaştan müziksever, hareketli şarkılar eşliğinde dans etti.

"Plaj voleybolunu uluslararası seviyeye taşımak istiyoruz"

Turnuvaya katılan tüm takımlara ve sporseverlere teşekkür eden Tarhan, "Çok güzel maçlar oldu. Özellikle kaybederken bile birbirine sarılan ve gülen insanları görmek bizi ayrıca mutlu etti. Bu görüntüleri başka yerde nadiren görürsünüz. Plaj voleybolunu uluslararası bir seviyeye taşımak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha renkli turnuvalarda buluşmak üzere katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederim" dedi.

"Deniz kaplumbağasının yumurtlama anına tanıklık ettik"

Turnuva esnasında muhteşem bir ana da tanıklık ettiklerini dile getiren Başkan Tarhan, "Muhteşem bir sahil şeridine sahibiz. Turnuva devam ederken sahilde bir caretta carettanın yumurtalama anına tanıklık ettik. İnsanlarımız kadar hayvanlarda bu sahilin güzelliklerini biliyor ve yumurtalarını bırakıyor. Yine sanatçımız Regi'nin müzikleri eşliğinde vatandaşlarımız dans ederek unutulmaz bir gece yaşadı" diye konuştu.

"Sahilleri kiraladık, vatandaşlarımız çok daha iyi şartlarda denize girebilecek"

İki yıllık bir çabanın ardından Milli Emlak Müdürlüğünden Mezitli sahil şeridini kiralamayı başardıklarını ve ücretini ödedikleri müjdesini veren Başkan Tarhan, "Yetkiyi alır almaz, hemen çalışmalara başlayarak daha temiz, daha düzgün bir sahilde denize girebilmeniz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özellikle önümüzdeki yaza tüm çalışmaları tamamlamış olarak sahillerimizi örnek bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çok güzel bir sahil olacak" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mezitli'de spor ve müzik dolu plaj voleybolu turnuvası
Mezitli'de spor ve müzik dolu plaj voleybolu turnuvası
Mezitli'de spor ve müzik dolu plaj voleybolu turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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