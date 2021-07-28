Meyvelerde salgın hastalık uyarısı
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Meyvelerde salgın hastalık uyarısı

Meyvelerde salgın hastalık uyarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da kayısı, şeftali, trabzon hurması, incir nar, üzüm, kiraz elma gibi bazı meyve ağaçlarının meyve sineğinin saldırısına uğradığını belirterek, salgın hastalıklara karşı çiftçileri uyardı.

Malatya'da kayısı, şeftali, trabzon hurması, incir nar, üzüm, kiraz elma gibi bazı meyve ağaçlarının meyve sineğinin saldırısına uğradığını belirterek, salgın hastalıklara karşı çiftçileri uyardı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Dış karantina zararlısı olan Akdeniz Meyve Sineği zaman zaman ihracatımızda olumsuzluklara neden olmaktadır. Genellikle turunçgillerde görülen bu zararlının ilimizde de görülüp görülmediğini tespit etmek amacıyla 2016 yılında Akdeniz Meyve Sineği zararlısı için sürvey çalışmaları başlamıştır. İlimizde Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt, Yazıhan, Arguvan, Pütürge, Doğanşehir, Darende, Doğanyol ve Kale ilçelerinde olmak üzere toplam 10 ilçede 20 Mahallede 850 dekar alandaki kayısı ve karışık meyve bahçelerinde 40 tuzak ve 20 istasyon kurulmuş olup, haftalık takipleri yapılmaktadır" denildi. Yapılan takiplerde bazı istasyonlarda yoğun ergin sineklerinin görüldüğünün vurgulandığı açıklamada, "Akdeniz Meyve Sineğinin takibinde şu ana kadar edindiğimiz izlenimlere göre İlimiz kayısı bahçelerinde henüz bir zararının tespit edilmemiştir. Ancak geç olgunlaşan meyve türlerinde zarar oluşturabileceği, kayısı dışında Ağustos ve daha sonraki aylarda şeftali, Trabzon hurması, incir, ayva, nar üzüm, kiraz elma gibi ürünlerde zarar oluşturabileceği kanaatine varılmıştır. Bundan dolayı üreticilerimizin geç olgunlaşan meyveleri takip ederek Akdeniz Meyve Sineğine karşı mutlaka mücadele etmeleri gerekmektedir. İlimizin bazı ilçe ve mahallelerinde şu an itibariyle Akdeniz Meyve sineği çıkışları başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Akdeniz Meyve Sineği ile kimyasal ilaç mücadelesi konusunda ilçe ve il Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden bilgi alınabileceği gibi, müdürlüğün web sitesinden de mücadele konusunda bilgi edinilebileceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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