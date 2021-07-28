Meyveciler sandığa gitti
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Meyveciler sandığa gitti

Meyveciler sandığa gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mudanya Meyve Üreticileri Birliği, pandemi sürecinde ertelenen 2018-2019 yılı olağan genel kurulunu yaptı.

Mudanya Meyve Üreticileri Birliği, pandemi sürecinde ertelenen 2018-2019 yılı olağan genel kurulunu yaptı. Fazlı Aydoğan 4 yıllığına yeniden göreve getirildi.

800 üyesi olan Mudanya Meyve Üreticileri Birliğinin kongresi yapıldı. Yapılan yoklamanın ardından maddelere geçildi. Faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi. 2018 yılı kesin hesapları ve 2019 yılı tahmini bütçeleri görüşülerek kabul edildi. Tek aday olduğu için açık oylama yapıldı.

yönetim kurulu üyeleri Fazlı Aydoğan, Mesut Uçar, Necdet Kocabıyık, Necdet Mecit, Naci Mercan, Hüseyin Yılmazoğlu, Şaban Kandemir oldu. Denetim kuruluna ise İbrahim Başaran, Orhan Kaynar, Fevzi Aydın seçildi.

Yeniden başkanlığa seçilen Fazlı Aydoğan, genel kurulun hayırlı olması dileklerini ileterek, "2 ay bile sürmez dedikleri Mudanya Meyve Üreticileri Birliği 2006'dan bu yana büyüyerek gelişimini sürdürüyor. Bunun sebebi sizden aldığımız samimi destek ve güçtür. İbrahim Turan ve birliğimizin gayretleri ile Mudanya'ya çok şey kazanırdık. Unutulmaya yüz tutmuş sultan sofralarının en güzel yemeği olan Mudanya enginarını canlandırarak yeniden Mudanya'ya kazandırdık. İbrahim Turan'ın Artvinliler Derneği başkanlığına seçilmesiyle gücümüz daha da katlandı" dedi. - BURSA

Meyveciler sandığa gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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