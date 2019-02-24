Mevsimin İlk Çağla Bademi Üreticisini Mutlu Etti

DURMUŞ GENÇ - Türkiye'nin birçok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, baharı karşılayan Muğla'nın Datça ilçesinde hasadı yapılan ilk çağla bademler üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden Datça'ya gelen ziyaretçiler, bademlerin çiçek açıp çağla da denilen meyve verdiği şubat ayında bölgeye gelerek ortaya çıkan doğal güzelliği izliyor.

Datça'da şubat ayında mevsimin ilk bademlerini toplayan üreticiler, çağla bademi İstanbul, İzmir, Antalya, Denizli ve Bursa'daki toptancılara gönderiyor.

"Türkiye'de ilk hasat Datça'da yapılıyor"

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, iki hafta önce Badem Çiçeği Festivali yaptıklarını, bugün ise o çiçeklerin çağla olduğunu ve hasadının yapıldığını söyledi.

Çoban, Datça'nın turizmin yanı sıra tarımda da ön planda olduğunu vurguladı. Türkiye'de ilk hasadın Datça'da yapılaması nedeniyle çağla bademin önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Çoban, iri ve lezzetiyle yurt çapında aranan ve beklenen bir ürün olduğunun altını çizdi.

Çoban, "Bahçelerin ıslahı ve üretimin artırılması için bakanlığımızın destekleriyle biz de çalışma yürütüyoruz. Vatandaşımız iyi tarım uygulamasıyla burada organik diyebileceğimiz çağla bademleri ülke geneline pazarlıyor." dedi.

"Datça denilince ilk akla badem gelir"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise Türkiye'de en iyi bademin Datça'da yetiştirildiğini söyledi.

İlçede mevsimin ilk badem çağlalarının çıkmaya başladığını belirten Uçar, "Datça denilince ilk akla badem gelir. Türkiye'de çağla badem, ilk Datça'da çıkar. Bu yılın çağla bademleri de şubat ayından itibaren çıkmaya başladı. Ayın sonuna doğru tüccarlar üreticiden alıp İzmir, İstanbul, Antalya ve Ankara hallerine göndermeye başlarlar." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok şehrinde badem yetiştiğini, ancak Datça bademinin onlardan farklı olduğunu savunan Uçar, şunları söyledi:

"Yurdumuzun birçok yeri kar altında kışın soğuğunu yaşarken şubat ayında Datça'da baharı karşılıyoruz. Bölge halkı bademi çağla badem, buzlu badem ve kuru badem olarak üç şekilde değerlendirip çok iyi bir gelir elde ediyor."

"Datça'nın en önemli gelir kaynağı"

Bademciliğin yaklaşık 22 bin nüfuslu ilçenin en önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Datça'dan bu mevsimde çağla badem olarak hasadı yapılıp satışa sunulan ürün miktarı 800 ton civarında. Temmuz ve ağustos aylarında ise kuru badem üretimi yapılıyor. Bin 500 ton civarında da kuru badem üretimi yapılıyor. Türkiye'nin en kaliteli ve lezzetli bademi Datça'da yetişiyor. Kuru badem de piyasada yaklaşık 120 lira civarında satılıyor. Badem, Datça üreticisinin evinde bekleyen altını. Bunu ne zaman ihtiyacı olursa o zaman bozdurur. Her zaman bir değeri var. Bu nedenle badem halkımız için çok değerli. Badem, bizim vazgeçilmezimiz."

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan ise Datça'nın ünlü nurlu bademinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapıldığını, coğrafi işaret tescili için çalışmaların devam ettiğini, ürünün coğrafi işaret almasının ardından kalitesinin ve değerinin daha çok artacağını dile getirdi.

"Üreticiler hasattan memnun"

Badem üreticilerinden Palamutbükü Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, bu yıl çağlaların biraz geç meyve verdiğini ancak geçen yıla göre daha verimli olduğunu söyledi.

Palamutbükü'nde ilk çağla bademlerin kendi bahçesinde çıktığını ve hasadını yapmaya başladığını anlatan Karuyurt, "İlk bademler şu anda 100 liradan alıcı buluyor. Bu da üreticileri mutlu ediyor. Çağla bademler bittikten sonra da kuru badem satışını yapıyoruz. Kuru badem de en az 80 liradan alıcı buluyor. Bu nedenle badem bizim için en önemli gelir kaynağı." ifadesini kullandı.

Karayurt, bu yıl verimin yüksek fiyatların da iyi olması dolayısıyla üreticilerin yüzünün güldüğünü dile getirdi.

İlk çağla bademlerin Palamutbükü'nde toplanmaya başladığını belirten Karuyurt, diğer köylerde ise badem ağaçlarının henüz çiçek aşamasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA