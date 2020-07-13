Mevlüt Erdinç ameliyat edildi Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mevlüt Erdinç'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mevlüt Erdinç'in ameliyat edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemiz olan Liv Hospital'de, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir ameliyat geçirmiştir." denildi.

Kaynak: AA