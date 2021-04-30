Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayı içerisinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyaretin en önemli maddeleri arasında ise aşı tedariki ve Rus turistlerin Türkiye'ye geliş tarihi olacak.

Dün Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu yeni bina açılış törenine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerinin haberini vermişti. Bu ziyaretin yapılış nedeni de ortaya çıktı.

Çavuşoğlu ve Koca'nın ziyaretinde iki ülke kritik konuları ele alınacak. Bu kapsamda, ziyarette, Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın yeni tarihi ve bu toplantıya hazırlık çalışmaları konuşulacak. Diğer bir konu başlığı ise Sputnik-V aşısının tedariki ve Rus turistlerin Türkiye'ye geliş tarihi masaya yatırılacak.

RUS AŞISININ İLK SEVKİYATI BU AY

Öte yandan Bakan Koca, Rus aşısının tedarikine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sputnik-V aşısının acil kullanım onayı verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmekte. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek" demişti.