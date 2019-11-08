Mevlit Kandili
Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Program kapsamında Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.
Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.
Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.
Haber Videosu: Mevlit Kandili