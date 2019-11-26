Metrobüs duraklarında işaretli bekleme yeri dönemi

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:24

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) vatandaşların metrobüs duraklarında doğru yerde beklemeleri için "durma yeri işaretleri" koymaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulamanın tüm metrobüs duraklarını kapsayacağı bildirildi.

Metrobüs bekleyen yolcuların bekleme alanları belli olmadığı için aracın durduğu yere göre hareket etmek zorunda olduğu, bu durumun zaman zaman çarpışmalara neden olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Metrobüs filosundaki en yaygın otobüs türü olan Capacity'lerin kapılarının olduğu noktalara göre yapılan işaretleme için, İETT personeli gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak."

Kaynak: AA