Metro tünel inşaatında kaza 2'si ağır 4 yaralı
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Metro tünel inşaatında kaza 2'si ağır 4 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü.

05.02.2020 22:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:42
Metro tünel inşaatında kaza 2'si ağır 4 yaralı

Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Metro tünel inşaatında kaza 2'si ağır 4 yaralı
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