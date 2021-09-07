Metro tartışması büyüyor! İBB'nin eleştirisine AK Parti'den sert yanıt: Hizmetlerimize kendiniz yapmış gibi çöktünüz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün İstanbul'da metro istasyonlarının yeni simgesinin "U" olduğunu açıkladı. İBB Sözcüsü Murat Ongun bu karara tepki gösterirken, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar "Seçimden bugüne kadar İstanbul'a hizmet etmeyip 1 günlük tenis kortluyla PR ve 1 kere müsilaj toplayan gemiyle şov yaptınız. Yetmedi! AK Parti'nin yaptığı hizmetlere, kendiniz yapmış gibi çöktünüz.'' açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün İstanbul'da yeni metro simgesinin "U" olduğunu açıkladı. Yeni karar sosyal medyayı ikiye böldü.

İBB TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da Bakan Karaismailoğlu'nun twetini alıntılayarak ''Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.'' diye cevap vermişti.

"KENDİNİZ YAPMIŞ GİBİ ÇÖKTÜNÜZ"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, Murat Ongun'un açıklamasına sosyal medya hesabından sert cevap verdi. Coşar, ''Seçimden bugüne kadar İstanbul'a hizmet etmeyip 1 günlük tenis kortluyla PR ve 1 kere müsilaj toplayan gemiyle şov yaptınız. Yetmedi! AK Parti'nin yaptığı hizmetlere, kendiniz yapmış gibi çöktünüz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLU OTOBÜS İTMEKTEN HELAK OLDU"

Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin yapımı devam eden metro projelerinin tablosunu paylaşan Coşar, ''AK Parti döneminde yapılan hizmetleri işletmeyi bile beceremediniz! Toplu ulaşımı çökerttiniz! İstanbullu otobüs itmekten helak oldu.

"AK PARTİ HİZMETLERİNE SAHİP ÇIKIYOR"

Sonuç olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlere sizin tarafınızdan çökülmesini engellemek için, AK Parti hizmetlerine sahip çıkıyor. Aksi halde, daha önce defalarca yaptığınız gibi AK Parti hizmetlerini kendiniz yapmış gibi bir video çekip yayarsınız! Tabela değişimleri israf demeye başlamışsınız, asıl israf sürekli yolda kalan İETT otobüslerinin bakımı için nereye verildiği belli olmayan 2 milyar TL, değişen tabelaların masrafıyla bu 2 milyar TL karşılaştırılamaz, denizde damla kalır." dedi.