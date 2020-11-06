Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

06.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:49
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son

değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık

yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu

gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi,

Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis

hadisesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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