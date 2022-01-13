Meteorolojiden Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
BARTIN (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arasında) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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