Meteorolojiden Antalya için yapılan kırmızı kodlu ilk uyarı

10.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:26

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da, AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığında izinler iptal edildi.

Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, uyarının ardından ilgili kurumlar tarafından tedbir alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'da tüm izinler iptal edilirken, uyarının yapıldığı süre boyunca başkanlıklar tam kadro görev yapacak.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, vatandaşların dere kenarından, sel ve su baskını olabilecek bölgelerden uzak durması için uyarılarda bulundu.

"Antalya'ya normalde metrekareye bir ayda 250 kilogram yağış düşüyor. Bunu bir günde almasını bekliyoruz. Kırmızı kod uygulaması, bu yıl hayata geçirildi. Türkiye'de de ilk defa Antalya için kırmızı kodla uyarı verildi." diyen Öztürk, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Renk kodlu uyarının önemini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Yarın sabah saatlerinden itibaren perşembeye kadar, metrekareye 250 kilogram yağış bekliyoruz. Antalya'nın merkezi ve Kemer ilçesi için 250 kilograma kadar yağış beklediğimizden 'kırmızı kod' yayınladık. Serik, Finike ve Kumluca ilçeleri için de metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış beklediğimiz için 'turuncu' uyarı hazırladık. İlgili kurum ve kuruluşların, vatandaşların, sel ve su baskınlarına karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Yağış anında kuvvetli rüzgar; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve trafikte aksamalara neden olabilir, dikkatli olmak gerekiyor."

Öztürk, vatandaşların meteorolojiyi sık sık takip etmesini tavsiye ederek, özellikle arazide, tarlada uğraşanların yarın işlerine ara vermesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA