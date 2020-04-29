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Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı

Arsenal'in Türk asılı Alman yıldızı Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde A Milli Kadın Futbol Takımı'na alınmayacağı kararı çıkan Survivor yarışmacılarından Aycan'a Acun Ilıcalı vasıtasıyla selam yolladı.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
29.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:19

İngiliz devi Arsenal'in 10 numaralı yıldızı Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe, Survivor'un başarılı yarışmacısı Aycan'ı yakından takip ediyor. Yıldız futbolcu Mesut Özil ve eşi, dün yayınlanan programda Survivor'da yer alan Türkiye Kadın Milli takımında da forma giyen Aycan Yanaç'a Acun Ilıcalı vasıtasıyla selam yolladı.

Özil ve eşi Amine'nin yarışmacılardan Aycan'ı takip ettiklerini belirterek Acun Ilıcalı aracılığıyla selam yollanması istediği ifade edildi. Acun Ilıcalı Survivor yarışmasında Aycan'a 'Sana Mesut Özil ve eşi Amine'den selam var. 2 gün önce konuştuk seyrediyorlarmış. Sana çok selam söylememi istediler.' diyerek Aycan'a yıldız futbolcunun desteğini iletti.

Aycan Yanaç, Survivor'da yarışmacılarla Acun Medya arasında yapılan futbol maçında da forma giymiş ve performansıyla övgü toplamıştı.

MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANMIŞTI

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, kendisine yöneltilen "Aycan, Survivor'dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" sorusunu sorarak yanıt vermiş ve "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum." yanıtını vermişti.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Haber Yorumları (1)
GRİ SAÇLI ADAM: Ama biz bunu konuşmuştuk. . . . Şu sıra gereksiz yere açıklama yapan, egosu olmayan bir hoca alırız biz de demiştik. . . .
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