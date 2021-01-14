Mesut Özil, memleketi Devrek'te spor kompleksi yaptırıyor

Devrek Belediyesi tarafından Devrek İlçe Stadyumu yanında yapımına 3 yıl önce başlanılan spor kompleksi inşaatına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil maddi destekte bulundu. İçerisinde havuz, tenis kortu ve basketbol sahasının bulunacağı spor kompleksine "Mesut Özil Spor Kompleksi" adı verildi. İlçede birçok dalda sporcuların yetiştirilmesinin hedeflendiği spor kompleksi inşaatının büyük bölümü tamamlandı.

Ara transferde Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayacağı yönünde çıkan haberler, sporcunun memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de heyecana neden oldu. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, başarılı futbolcunun Türkiye'de futbol oynamasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

"GELECEK YIL HİZMETE GİRECEK"

Tesis hakkında da bilgi veren Başkan Bozkurt, spor kompleksinin ilçelerinde birçok branşta sporcu yetişmesine öncülük etmesini hedeflediklerini söyledi. Bozkurt, "Mesut Özil bizim için bir değerdir. Kendisiyle iletişime geçtik. Avukat ve menajerleriyle oturduk ve durum değerlendirmesi yaptık. Sağ olsun katkıda bulanacaklarını söylediler. İş adamları ve müteahhitlerimiz ile birlikte bir çalışmaya girdik. Burayı toplam 7 dönüm alanda yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası gibi çeşitli etkinlikler olacak şekilde tasarlıyoruz. Hedefimiz öncelikle tesisin bitmesi. Havuzun da proje aşaması bitti. Onunla ilgili yakında çalışma başlayacak. Gelecek yıl burası komple bir tesis olarak Devrek ve bütün Zonguldak'ın hizmetine girecek. Adı da tabi ki Mesut Özil spor tesisi olacak." dedi.

"MESUT DEVREK İÇİN ROL MODELDİR"

Mesut Özil'in Devrek için bir değer olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, çocukların da kendisini örnek aldığını kaydetti. Fenerbahçe'de futbol yaşantısını sürdürmesi durumunda da çok mutlu olacaklarını ifade eden Bozkurt, şöyle dedi:

"Rol modeldir Devrek için Mesut Özil. Devrek'te sporda sanatta birçok rol modelimiz var. Gönül isterdi ki hepsi adına bir şeyler yapalım. Mesut Özil'in Devrek için tanıtımının maddi değeri yok. Mesut, Devrekli olduğunu, Türk ve Müslüman olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Kendisine müteşekkiriz. Yaşadığı topraklara borcu olduğunu düşünerek burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizde Devrek Belediyesi olarak katkılarımızı sunacağız. Onlarla beraber en kısa sürede Devreklilerin hizmetine girecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN