Mesut Özil, Kraliyet üyeleriyle komşu olacağı eve 49 milyon TL ödeyecek Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ülkenin en seçkin bölgesinden malikane almaya hazırlanıyor. Özil, Beckham ailesi ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de bulunduğu Cotswolds'tan alacağı malikane için yaklaşık 49 milyon TL ödeyecek.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor! Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon poundluk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon poundu (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

KRALİYET ÜYELERİNE KOMŞU OLACAK

Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak. Buradan ev sahibi olan isimlerden biri de Dikran Masis.

Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.

(Posta)