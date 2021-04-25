Mesut Özil kadroda yer almadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mesut Özil kadroda yer almadı

Mesut Özil kadroda yer almadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı. Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Özil, sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalmıştı. Kasımpaşa'ya karşılaşmasında kadroda olma durumu Emre Belözoğlu'nun tercihine bırakılan tecrübeli isim, kadroda yer almadı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öne geçti! Canlı anlatım
Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında öne geçti! Canlı anlatım
Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi
Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi
Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Adnan Menderes Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mesut Özil kadroda yer almadı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 20:47:32. #1.16#

title