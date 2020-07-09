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Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi

İngiliz basınında yer alan habere göre Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in yakın çevresine, Arsenal'deki sözleşmesini bittikten sonra ya Türkiye'ye ya da ABD'ye gideceğini söylediğini iddia etti.

09.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:53

Arsenal'in haftalık 350 bin Sterlin kazanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, kontratının son yılını tamamlama konusunda kararlı. İspanyol teknik direktör Mikel Arteta ile yeniden yapılanmaya giren Kuzey Londra ekibi ise Türk asıllı Alman oyuncunun maaşından kurtulmanın yollarını arıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Özil'in takımdan bu yaz ayrılmaya niyeti yok. Önümüzdeki sene kontratını Arsenal'de tamamlamayı planlayan ünlü oyuncunun, serbest olarak takımdan ayrılmayı planlıyor.

ALMANYA'YA DÖNMESİNE İHTİMAL VERİLMİYOR

Pandemi sürecinde maaş kesintisine gitmek isteyen kulübün bu isteğini kabul etmeyen 31 yaşındaki oyuncu yönetimin olan ilişkisi bir kez daha bozulmuştu. Diğer yandan oyuncunun bel ağrıları sebebiyle forma giyemediği açıklanmıştı.

Özil'in Arsenal macerasını 2021 yazında tamamlamasının ardından Almanya'ya dönmesine ihtimal verilmiyor. Milli takımda Alman hükümetiyle arası bozulan oyuncu, İngiltere sonrasında Türkiye veya Amerika'nın yolunu tutacak.

Eşsiz bir kariyere sahip olan Özil'in adı daha önce MLS takımlarından DC United ve taraftarı olduğu Fenerbahçe'yle anılmıştı.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Haber Yorumları (1)
OHAA: ''''Kuzey Londra ekibi ise Türk asıllı Alman oyuncunun maaşından kurtulmanın yollarını arıyor. '''' maaşından kurtulma yolu aramak mı? bu bana barcelona arda başakşehiri hatırlattı
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