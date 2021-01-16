Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulüp ile Özil arasında yapılan görüşmeler sonrasında futbolcu, yıllık 4 milyon euro garanti para ve maç başı 25 bin euro para ile özel pirimler alacak. Mesut Özil ayrıca 5 milyon euro da imza parası alacak.

Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul'a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

GELİŞ GÜNÜ YARIN BELLİ OLACAK

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut'un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

ARSENAL KULÜBÜ 6 TAKSİTTE ÖDEME YAPACAK

Ajansspor'un haberine göre, Arsenal kulübünden yaklaşık 8 milyon euro alacağı olan Mesut Özil, bir haftadır devam eden görüşmeler sonrasında fesih sözleşmesine imza attı. Özil, Fenerbahçe'ye gelmek için alacağı olan paranın bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldı. Özil 8 milyon euro yerine 5 milyon euro para almaya kabul etti. Arsenal, Özil'e bu parayı 6 taksitte ödeyecek.

FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI ÜCRET

Özil ile yapılan görüşmeler sonrasında futbolcu yıllık 4 milyon Euro garanti para ve maç başı 25 bin Euro para ve özel pirimler alacak. Şampiyonluk halinde Özil'e 500 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde 250 bin Euro bonus verilecek. Mesut Özil ayrıca 5 milyon Euro da imza parası alacak.

LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Mesut Özil'den flaş bir hareket geldi. Özil, sosyal medyadaki profil logosunun rengini sarı lacivert yaptı.

FENERBAHÇE TWEET ATTI, SOSYAL MEDYA YIKILDI!

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı da "Gel gündüzle gece olalım." yazan bir tweet atarak Mesut Özil'in transferine adeta selam çaktı.

Tarkan'ın "Gül Döktüm Yollarına" isimli şarkısında geçen sözlerin devamında "Gel beraber mesut olalım." sözleri yer alıyor.

İşte Fenerbahçe'nin o tweeti:

MESUT ÖZİL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Sarı-lacivertliler Twitter hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde paylaşımına yıldız futbolcu sarı lacivert kalplerle yanıt verdi ve Türkiye geleceğinin sinyalini verdi.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı: