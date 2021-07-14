SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'daİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'a getirildi.

SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'a getirildi. Türkiye'den ve dünyadan birbirinden tanınmış isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, futbolda bir dünya yıldızı olan Mesut Özil'i ünlüler listesine ekledi.

Uzun yıllar Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyen ve geçtiğimiz yıl Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olan ve tarihe geçen Mesut Özil'in balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'da sergilenecek.

SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da
SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Paulinho son kararını verdi! Sarı-lacivertli formayı giymek istiyor
Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı
Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Petek Dinçöz Melisa Döngel
Spor Balotelli Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Mesut Özil'in balmumu figürü İstanbul'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 10:26:32. #1.15#

title