Mesut Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, sosyal medyadan sarı-lacivertlilerle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. 32 yaşındaki Özil, "Geçmiş ve gelecek" mesajıyla Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği yıldız futbolcu Mesut Özil. paylaşımlarına devam ediyor.

Özil ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı. Mesut Özil paylaşımında "Geçmiş ve Gelecek" ifadesi yer alırken, Fenerbahçe forması giymiş fotoğraflarını kullandı.

Yıldız futbolcu dün gece yarısı transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelmişti.

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ABD basınından USA Today ise Mesut Özil'e ABD takımlarından teklif geldiğini belirterek, "D.C. United'dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi tercih etti." ifadelerini kullandı.

Forbes dergisinde Graham Ruthven'in kaleme aldığı yazıda ise "Mesut Özil, Arsenal tarihinin sadece finansal olarak değil, her yönden en önemli transferiydi. Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in kadroya kattığı Özil, doğru taktikte kullanılsa takımda Rönesans dönemi etkisi yapabilirdi. Kuzey Londra ekibi, modern zamanların en iyi oyun kurucularından birisini değerlendiremedi." görüşlerine yer verildi.