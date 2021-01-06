Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer mi oldu? Kaç yıllık sözleşme imzalandı? Mesut Özil bonservisi ne kadar?

Son dakika yapılan açıklamaya göre Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut Özil Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Vatandaşlar bonservisi ne kadar? Kaç yıllık sözleşme imzaladı? Yıllık maaşı ne kadar olacak? gibi soruların cevaplarını merak etti. Tüm detaylar haberimizde...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, uzun süredir taraftarının hayallerini süsleyen Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, İngiliz ekibi Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

İLK GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Mesut Özil Fenerbahçe görüşmeleri bir süredir devam ediyordu. Kısa süre önce Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil'e yakınlığı ile bilinen Acun Ilıcalı transfer görüşmesi için Londra'ya giderken, 32 yaşındaki oyuncu ve menajerleriyle yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

MESUT ÖZİL MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon eurodan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

MESUT ÖZİL MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Sezon başından bu yana Arsenal'de kadro dışı olan yıldız oyuncu, İngiliz ekibinde bu zamana kadar 254 maça çıktı ve 44 gol atıp 77 de asist yaptı. 32 yaşındaki Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil (d. 15 Ekim 1988; Gelsenkirchen), Türk asıllı Alman millî futbolcudur.

Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya Millî Takımı'nda oynamaktadır.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Millî Takım serüveni'ni Almanya ile başlayan Mesut, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oyanmış ve 9 gol kaydetmiştir.

En büyük başarısı ise İsveç'te yapılan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı oynanan final maçını bir gol, iki asist ile 4-0 kazanmakla olmuştur. Mesut maçın adamı seçilmiştir.Millî takımda 43 maçta 14 gol 19 asist kaydetmiştir.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

Özel hayatı

Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür.Özil Almanya ile kazanılan Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır.

Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Amine Gülşe ile nişanlanmıştır.