Mesut Özil'e en ciddi teklif DC United'tan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mesut Özil'e en ciddi teklif DC United'tan

08.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:11
Mesut Özil'e en ciddi teklif DC United'tan

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de son sezonunu geçiren yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismi Türk takımlarıyla anılsa da, en ciddi teklifi Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de son sezonunu geçiren yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismi Türk takımlarıyla anılsa da, en ciddi teklifi Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak oyuncuya ocak ayında imza attırmak istiyor.

DC UNITED ÖZİL'İ İSTİYOR

32 yaşındaki yıldız isim aktif futbol kariyeri sonrası ticari faaliyetlerini de etkin bir şekilde yönetebilmesi için uygun yerin ABD olduğunu düşünmesinden dolayı teklife olumlu bakıyor. Özil'in özelikle kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünmesinden dolayı DC United'tan gelen teklife olumlu bakıyor. Ayrıca DC United tarafından Özil'e sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.KATAR, İTALYA VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER VAR

Futbolculuk kariyeri sonrası kurduğu şirketlerinin profesyonel bir şekilde yönetilmesi konusunda ABD'den gelen teklifi değerlendiren Özil'e Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olmasına rağmen yıldız futbolcu Türkiye'de de oynama fikrine sıcak bakıyordu. Hem futbol kariyeri, hem de ticari faaliyetlerini en iyi şekilde yönetebilecek ortak bir projeyle son kararı ocak ayında verecek.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

İlgili Haberler

Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor
Ali Koç'tan Mesut Özil sözleri: Transferinin gerçekleşmesi zor gibi görünüyor
Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de
Sinan Engin'den ocak ayı için Mesut Özil iddiası: Yüzde 90 Fenerbahçe'de
Mesut Dilsöz: 'Puanlara ihtiyacımız var'
Mesut Dilsöz: "Puanlara ihtiyacımız var"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mesut Özil'e en ciddi teklif DC United'tan - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:25:53. #1.14#
title