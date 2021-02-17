Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı
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Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı

17.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:13
Mesut Özil dijital dünyanın da yıldızı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu. Özil'in dijital ürünlerinin satışından 10 dakikada 500 bin Dolar gelir elde edildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz devi Arsenal'dan kadrosuna kattığı 10 numara Mesut Özil, dijital dünyada da bir ilke imza attı. 32 yaşındaki oyuncu, çevrim içi satın alınabilecek dijital ürünlerle, bilgisayar programları kullanılarak üç boyutlu sanal ortamda gerçeğe uygun karakterlerin modellendiği kendi 3D Genie'sine sahip ilk sporcu oldu. Özil, dijital üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak için ABD merkezli Genies şirketi ile bir ortaklık kurdu. Nifty Gateway'de satılacak seriden elde edilecek gelirin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kuruluşuna gidecek. Dünyada ihtiyaç sahibi çocukların tıbbi gereksinimlerini karşılayıp, ameliyatlarını sağlayan yardım kuruluşu olan BigShoe, birçok çocuğa umut oluyor.Karakterin tasarımı, Mesut Özil'in yıldız kimliğinden ilham alıyor ve M10 logosu süper kahraman temalı kreasyonlarda yer alıyor. 15 Şubat Pazartesi akşamı satışa sunulan şapkalar, kramponlar ve giysiler 10 dakikada satılırken 500 bin Dolarlık gelir elde edildi.Mesut Özil'in yanı sıra Justin Bieber, Rihanna, Offset, Cardi B ve J Balvin gibi ünlü isimler de Genies'in ortakları arasında bulunuyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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