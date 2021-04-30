SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
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SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı formaSerap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) -Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan down sendromlu Efe Şahin'in (10) Fenerbahçe sevgisinden haberdar olan ünlü futbolcu Mesut Özil, sarı lacivertli küçük taraftara imzalı formasını gönderdi.

Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) -

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan down sendromlu Efe Şahin'in (10) Fenerbahçe sevgisinden haberdar olan ünlü futbolcu Mesut Özil, sarı lacivertli küçük taraftara imzalı formasını gönderdi.

İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Efe Şahin'in Fenerbahçe sevgisini Mesut Özil'e ileterek imzalı formasını talep etti. Ricayı geri çevirmeyen Özil, imzaladığı formasını Şahin'e gönderdi. Babası Fatih Şahin, yapılan jestten dolayı büyük mutluluk duyduklarını iletti.

'EFE'NİN YOLU BAHTI AÇIK OLSUN'

Down sendromlu bir çocuğun hayalini gerçekleştirilmesinde vesile olduklarından mutluluk duyduğunu ifade eden İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, 'İyilik Harekatı Derneği olarak çok değerli kardeşim ve Efe'nin ve ailesinin bir talebi vardı. Fenerbahçe'nin imzalı formaları ve Mesut Özil'e ulaşmak. Bizde bunun için Özil'e ulaştık. Buradan Mesut Özil ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi kırmadılar. Böyle güzel küçük bir çocuğun, minik kahramanın hayallerini gerçek ettiler. O da çok mutlu oldu. Efe'nin istemiş olduğu imzalı formalar ve hediyeler geldi. Bizim de bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. İnşallah Efe'nin de yolu bahtı açık olsun' dedi.

'EFE'NİN EN BÜYÜK HAYALİ MESUT ÖZİL'İ GÖRMEK'

Efe'nin babası Fatih Şahin bu sürpriz karşısında duygulandıklarını dile getirerek, "Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil'e çok teşekkür ediyorum oğlumu sevindirdiği için, Allah razı olsun. Oğlumuzun mutluluğu bizim mutluluğumuz. Daha sonrasından imzalı forma göndermesi ayrı bir güzellik oldu bizim için. Destek olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Efe'de ziyaret edecek büyük ihtimalle Mesut ağabeyini. Maçına gidecek, antrenmanına gidecek inşallah. Oğlumun bahtı açık olsun, Allah razı olsun? şeklinde konuştu.

SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma
SPOR Mesut Özil'den down sendromlu Efe'ye imzalı forma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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