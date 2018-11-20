Mesut Özil Amine Gülşe İçin İsmail YK'ya, 'Senden Başka Sevilecek Biri mi Var' Şarkısını Çaldırdı
Mesut Özil, konuk ettiği şarkıcı İsmail YK'ya, 'Senden başka sevilecek biri mi var?' şarkısını çaldırarak, önümüzdeki günlerde evleneceği Amine Gülşe'ye jest yaptı.
Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesut Özil, evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. Mesut Özil, şarkıcıya, sözleri 'Seviyorum her şeyim sensin. Vazgeçemem beni sen bilirsin. Seviyorum neden mi dersin. Senden başka sevilecek biri mi var?' olan 'Seviyorum' şarkısını çaldırarak önümüzdeki günlerde evleneceği Amine Gülşe'ye jest yaptı.
Mesut Özil, bu anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. İsmail YK ise misafirperverliğinden ötürü Mesut Özil'e teşekkür etti.
YORUMLAR (3)
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Bu evliliğin ömrü kaç ay kiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sen gittin Almanya ahını çekiyor daha beter olsunlar.Seneye C grubuna düşerler,bizde D grubuna düşmezsek karşılaşırız.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çinliye deyil parasınıa aşıkCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır