Mesut Özil Amine Gülşe İçin İsmail YK'ya, 'Senden Başka Sevilecek Biri mi Var' Şarkısını Çaldırdı

Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesut Özil, evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. Mesut Özil, şarkıcıya, sözleri 'Seviyorum her şeyim sensin. Vazgeçemem beni sen bilirsin. Seviyorum neden mi dersin. Senden başka sevilecek biri mi var?' olan 'Seviyorum' şarkısını çaldırarak önümüzdeki günlerde evleneceği Amine Gülşe'ye jest yaptı.

Mesut Özil, bu anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. İsmail YK ise misafirperverliğinden ötürü Mesut Özil'e teşekkür etti.