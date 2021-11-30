Messi'nin kaç Ballon d'Or ödülü var? Ballon dor Messi ve Ronaldo'nun kaç ödülü var? Hangi futbolcunun kaç Ballon Dor'u var?

Messi'nin kaç altın top ödülü var? Messi'nin toplamda kaç Ballon dor ödülü vardır? Messi hangi yıllarda Altın top ödülünü kazandı? Messi'nin toplam ödül sayısı kaç?

BALLON DOR 2021 KİM KAZANDI?

Dünya futbolunun en prestijli ödülü Altın Top'un sahibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız bu ödülü 7. kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yılın en iyilerinin belirlendiği gecede Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, yılın forveti seçilirken Barcelona'nın 19 yaşındaki futbolcusu Pedri ise yılın en iyi genç oyuncusu oldu.

France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle sahibini buldu. Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan ve Kupa Amerika'yı müzesine götüren Lionel Messi, Altın Top'un 7. kere sahibi oldu.

MESSİ'NİN KAÇ BALLON D'OR ÖDÜLÜ VAR? HANGİ YILLAR?

Lionel Messi'nin toplamda 7 Ballon d'Or ödülü bulunmaktadır. Messi'nin Ballon d'Or kazandığı yıllar şu şekilde:

- 2009

- 2010

- 2011

- 2012

- 2015

- 2019

- 2021

C. RONALDO'NUN KAÇ BALLON D'OR ÖDÜLÜ VAR? HANGİ YILLAR?

- 2008

- 2013

- 2014

- 2016

- 2017

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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