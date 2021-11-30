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Messi'nin kaç Ballon d'Or ödülü var? Ballon dor Messi ve Ronaldo'nun kaç ödülü var? Hangi futbolcunun kaç Ballon Dor'u var?

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Messi'nin kaç Ballon d'Or ödülü var? Ballon dor Messi ve Ronaldo'nun kaç ödülü var? Hangi futbolcunun kaç Ballon Dor'u var?

Dünya futbolunun en prestijli ödülü Altın Top'un sahibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız bu ödülü 7. kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bunun ardından futbol severler, Messi'nin kaç Ballon d'Or ödülü var? Ballon dor Messi ve Ronaldo'nun kaç ödülü var? Hangi futbolcunun kaç Ballon Dor'u var? sorularının cevaplarını merak etti. İşte bilgiler...

Messi'nin kaç altın top ödülü var? Messi'nin toplamda kaç Ballon dor ödülü vardır? Messi hangi yıllarda Altın top ödülünü kazandı? Messi'nin toplam ödül sayısı kaç?

Dünya futbolunun en prestijli ödülü Altın Top'un sahibi Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli yıldız bu ödülü 7. kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yılın en iyilerinin belirlendiği gecede Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, yılın forveti seçilirken Barcelona'nın 19 yaşındaki futbolcusu Pedri ise yılın en iyi genç oyuncusu oldu.

France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle sahibini buldu. Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan ve Kupa Amerika'yı müzesine götüren Lionel Messi, Altın Top'un 7. kere sahibi oldu.

Lionel Messi'nin toplamda 7 Ballon d'Or ödülü bulunmaktadır. Messi'nin Ballon d'Or kazandığı yıllar şu şekilde:

  • - 2009
  • - 2010
  • - 2011
  • - 2012
  • - 2015
  • - 2019
  • - 2021

  • - 2008
  • - 2013
  • - 2014
  • - 2016
  • - 2017

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi 7. kez Lionel Messi oldu

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi 7. kez Lionel Messi oldu

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