Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi
13 yaşında girdiği Barcelona kapısından 21 yıl sonra çıkış yapan Lionel Messi'nin stat duvarındaki fotoğrafı kaldırıldı. Kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en önemli futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli'nin ayrılmasından iki gün sonra bu silme işleminin yapılması dikkat çekti.
Lionel Messi, iki gün önce açıklama yaptığı stattan ayrılır ayrılmaz duvardaki fotoğrafı silindi. Katalan devinin Messi'nin fotoğrafını bu kadar hızlı silmesi bazı spekülasyonlar doğurdu. Messi'nin kalmak için daha fazla fedakarlık yapabileceği söylentileri var.
PSG'YE GİDİYOR
Lionel Messi'nin fotoğrafının silinmesine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Öte yandan Arjantinli yıldızın bugün Paris'te olması bekleniyor. 34 yaşındaki futbolcu 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.