Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi

Haberler.com - Haberler | Spor

13 yaşında girdiği Barcelona kapısından 21 yıl sonra çıkış yapan Lionel Messi'nin stat duvarındaki fotoğrafı kaldırıldı. Kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en önemli futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli'nin ayrılmasından iki gün sonra bu silme işleminin yapılması dikkat çekti.

Lionel Messi, iki gün önce açıklama yaptığı stattan ayrılır ayrılmaz duvardaki fotoğrafı silindi. Katalan devinin Messi'nin fotoğrafını bu kadar hızlı silmesi bazı spekülasyonlar doğurdu. Messi'nin kalmak için daha fazla fedakarlık yapabileceği söylentileri var.

Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi

PSG'YE GİDİYOR

Lionel Messi'nin fotoğrafının silinmesine nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu. Öte yandan Arjantinli yıldızın bugün Paris'te olması bekleniyor. 34 yaşındaki futbolcu 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi
Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın
Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor
Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! Bugün resmi imzayı atması bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Seda Sayan Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Muslera Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Messi çok çabuk unutuldu! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını sildirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:37:36. #1.14#

title