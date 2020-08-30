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Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı

Barcelona'da beklenen oldu ve Katalan ekibinden ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yeni sezon öncesi takımdaki ilk toplanma olan sağlık kontrolüne katılmadı.

30.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:00

Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Messi gelmedi.

İLK ANTRENMANA DA KATILMASI BEKLENMİYOR

Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.

Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.

BEDAVA GİTMEK İSTİYOR

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol basını, Messi'nin 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.

Kulüp olarak zor günler geçiren Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, "Eğer neden ben isem, istifa ederim. Ama istifa etmem için Messi'nin kamuoyuna çıkıp, ben gidersem kalacağını açıklaması gerekir." dediği ancak Arjantinli futbolcunun buna rağmen ayrılmakta ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon avro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı

Kaynak: AA

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