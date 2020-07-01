Messi 700 Kariyer Golüne Ulaştı Arjantinli süperstar Lionel Messi, 30 Haziran 2020'de Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle kariyerinin 700. golüne ulaştı. FC Barcelona ile 630, Arjantin Milli Takımı'yla 70 defa ağları sarsan Messi, bu rakama ulaşan tarihte 7. futbolcu oldu.

Arjantinli süperstar Lionel Messi, 30 Haziran 2020'de Atletico Madrid'e attığı penaltı golüyle kariyerinin 700. golüne ulaştı. FC Barcelona ile 630, Arjantin Milli Takımı'yla 70 defa ağları sarsan Messi, bu rakama ulaşan tarihte 7. futbolcu oldu. Kaynak: Dugout