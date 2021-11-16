Mert Müldür yok mu? Mert Müldür neden oynamıyor, cezalı mı? Mert Müldür neden yok? sorularına yanıt aranıyor.

MERT MÜLDÜR YOK MU?

A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

MERT MÜLDÜR KİMDİR

Doğum Tarihi: 3 Nisan 1999 (22 yaşında)

Doğum Yeri: Viyana. Avusturya

Mevki: Sağ Bek

Bonservis Değeri: 9.00 mil. euro

Mert Müldür 3 Nisan 1999 yılında doğan Sassuolo takımında Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur.

Kulüp takımları kariyeri

SK Rapid Wien

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

US Sassuolo Calcio

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Millî takım kariyeri

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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