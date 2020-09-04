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Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, ilk kez milli takım formasını giydiği Türkiye - Macaristan maçındaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Yandaş'ın, ilk 30 dakikada 9 top kaybı yapması tepkilere neden oldu.

04.09.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 09:27

A Milli Takım'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, ilk kez milli formayı giydi. Maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, 58. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

İlk 30 dakikada 9 top kaybı yapan Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada gündem oldu. Milli Takımın Macaristan maçını izleyen Türk taraftarlar Mert Hakan Yandaş'a isyan etti.

Twitter'da tepki gösteren bazı paylaşımlar ise şöyle;

Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti
Haber Yorumları (17)
RECEP-: ali babanın çiftliği gelen rahat ediyor takımın da kaderi herhalde hep iyi diye alınıyor adamlar ederinden fazla parayı bulunca rehavete geliyor. bu yıl muriçte satılmassa aynı olur
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ÖZKAN: buyuk takım topcusu olmak sizce bu kadar basitmi takım alısmak ayak uydurmak zaman alıcak bu aradada kaybolup gidecek para herseyeden öncedir gerçi oturup alabilir . .
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EFEDAYI: Para için G. S. yanlısı oldu şimdi daha çok para için F. B. li oluverdi . Balon olduğu ve F. B. nin gine G. S. gazıyla yanlış bir transfer yaptığı da ortaya çıkmış oldu .
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