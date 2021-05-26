Mert Hakan'ın sezon boyunca acılar içinde futbol oynadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, sağlık ekibinin, "Hemen ameliyat olman lazım" demesine rağmen takımı yalnız bırakmamak için ameliyatını sezon sonuna ertelediği ortaya çıktı. Mert'in, "Takım şampiyonluğa giderken onları yalnız bırakamam, sezon sonuna kadar dayanırım bu ağrılara" diyerek takımına destek olduğu aktarıldı.

Sezon biter bitmez bıçak altına yatan Mert Hakan Yandaş'ın takımı yalnız bırakmamak adına sakat sakat oynadığı öğrenildi. Sezonun büyük bölümünde kasık ağrıları çeken başarılı orta saha oyuncusunun özellikle son haftalarda sağlık ekibi tarafından, 'Oynaman riskli' denmesine karşın, "Takımımı bu kritik dönemde yalnız bırakamam. Sezon bitince ameliyat olurum" diyerek oynamaya devam ettiği öğrenildi.

YENİ SEZONA DAHA GÜÇLÜ GİRECEK

Ligin tamamlanmasının ardından doğrudan ameliyat masasına yatan 27 yaşındaki futbolcu, operasyonun ardından tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştu. Operasyona kadar ağrılarından kimseye bahsetmeden antrenmanlarına devam eden Mert'in ameliyatının iyi geçmesinden ve yeni sezona çok daha güçlü girecek olmaktan son derece mutlu olduğu da kaydedildi.

YÖNETİMDEN DE TAM NOT

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 maça çıkıp şiddetli ağrılara rağmen takımını yalnız bırakmadan mücadele eden Mert Hakan Yandaş'ın bu fedakarlığı, hem teknik heyetten hem de yönetimden tam not aldı. Yıldız futbolcunun adı Sarı-Lacivertliler'deki yeni sezon planlamasında en üst sıralarda yazıyor. Mert, ligde çıktığı 34 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 karşılaşmada ise 1 asist yaptı.