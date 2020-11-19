Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu
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Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu

19.11.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:16

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi'ne düştü. Maçın 37. dakikasında izleyicileri şaşırtan bir an yaşandı.

Son olarak Kadıköy'de Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı, dün gece Puskas Arena'da Macaristan'a konuk oldu. Rusya galibiyeti sonrası iddialı bir konuma gelen milliler kazanması gerek bir maça çıktı ancak Macaristan karşısında 2-0 mağlup olarak hüsran yaşadı.

Grubu Sırbistan ve Türkiye 6'şar puanla tamamlarken ikili averajda üstün olan Sırbistan üçüncü oldu. A Milli Futbol Takımı ise C Ligi'ne düştü.

MERT GÜNOK STOPERLERE ÖZENDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in kalede vazgeçilmez ismi olan Mert Günok maçın 37. dakikasında yaptığı hareket ile maça damga vurdu. Milli file bekçisi yaşanan pozisyonda adeta topla orta sahaya kadar geldi ve bir defans oyuncusu gibi müdahale yaptı.

0-0 beraberlik ile devam eden maçta yıldız kalecinin yaptığı bu hareket sosyal medyada taraftarlar tarafından ilgi gördü.

İşte o mesajlar;

Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu
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