Mert Günok neden yok, sakat mı cezalı mı (Beşiktaş Adana Demirspor)?
Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş Adana Demirspor maçı oynanıyor. Beşiktaş Adana Demirspor maçı detayları merak ediliyor. Peki, Mert Günok neden yok, sakat mı cezalı mı (Beşiktaş Adana Demirspor)?
Beşiktaş Adana Demirspor maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Beşiktaş Adana Demirspor maçı oynanıyor. Peki, Mert Günok neden yok, sakat mıcezalı mı?
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI YAYIN
Beşiktaş Adana Demirspor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Adana Demirspor maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Beşiktaş Adana Demirspor maçı henüz sona ermedi.
BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Adana Demirspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Adana Demirspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Adana Demirspor maçını şifresiz izleyebilecekler.
MERT GÜNOK NEDEN YOK?
Lig'in 34. haftasında dev derbi de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle 79. dakika da Mert Günok sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Mert Günok, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.