Mersinli milli yüzücüden tarihi başarı

2'nci Uluslararası Edirne CUP'ta, antrenörlüğünü Volkan Burak Tuncil'in yaptığı Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, 200 Metre Sırtüstü'nde 2: 00,93'lük derecesi ile 2: 01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.

2'nci Uluslararası Edirne CUP'ta, antrenörlüğünü Volkan Burak Tuncil'in yaptığı Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, 200 Metre Sırtüstü'nde 2: 00,93'lük derecesi ile 2: 01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek Türk yüzme tarihine adını yazdırdı.

Mersinli milli yüzücü Melikşah Düğen, 2019-2020 Sezonu'nda seçilen milli takımların, pandemi dolayısıyla iptal edilen müsabakaların telafisi olarak 18-21 Şubat tarihleri arası Edirne'de düzenlenen 2'nci Uluslararası Edirne CUP'ta, 200 Metre Sırtüstü'nde 2: 00,93'lük derecesi ile 2: 01,03 olan Olimpiyat B Barajı'nı geçerek Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimize birçok Türkiye rekoru ve Avrupa'da aldıkları madalyaların yanı sıra Olimpiyat B Barajı'nı da kazandıran sporcumuzu ve onun bu seviyelere gelmesinde en büyük pay sahibi olan antrenörü Volkan Burak Tuncil'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR