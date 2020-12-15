Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldı
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Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldı

15.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:03
Mersin Vergi Dairesine yapılandırma için 86 bin 428 başvuru yapıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, borç yapılandırması için bugüne kadar İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılanlar başta olmak üzere toplam 86 bin 428 başvuru aldıklarını belirterek, Mersinlilere, "Borcunuzu yapılandırın, fırsatı kaçırmayın' çağrısında bulundu.

MERSİN (İHA) – Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, borç yapılandırması için bugüne kadar İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılanlar başta olmak üzere toplam 86 bin 428 başvuru aldıklarını belirterek, Mersinlilere, "Borcunuzu yapılandırın, fırsatı kaçırmayın' çağrısında bulundu.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Baysal, yapılandırmayla ilgili açıklama yaparak, bilgi verdi. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdiğini anımsatan Baysal, vergi borcu, sigorta prim borcu, öğrenim kredisi borcu, ecrimisil, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezası gibi borçların yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu anımsattı. Baysal, "Mersin Vergi Dairesi Başkanlığımız yetki alanı içerisinde, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan müracaatlar başta olmak üzere toplam 86 bin 428 müracaat alınmış ve yoğun bir şekilde müracaatlar devam etmektedir. Yapılandırma başvuruları vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) üzerinden kolaylıkla yapılabilmekte ve müracaat sonuçları da aynı adresten takip edilebilmektedir. Mükelleflerimizin borçlarını yapılandırarak, fırsatları kaçırmamaları gerektiğini hatırlatır, sağlıklı günler dileriz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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