Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün gizli haber leşme programı "Bylock"ta kullanıcı kayıtları bulunan ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mersin, Bursa ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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