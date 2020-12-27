Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

27.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:19

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde-Ulukışla yönüne giden yük treni, Topçu Mahallesi Tekbaraka mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçitte Mahmut Kırık (57) idaresindeki 33 EF 176 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy Burak Özçivit Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Elazığ Deprem İngiltere Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 19:19:33. #1.14#
title