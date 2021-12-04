Mersin'de telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.
Beydeğirmeni Mahallesi'nde telefon direğinde mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, merdiven yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi, sahibine teslim edildi.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet