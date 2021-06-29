Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek
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Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek

Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL kredi desteği veriyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı ORKÖY çalışmaları kapsamında orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL kredi desteği veriyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orman köylüsünün üretim gücüne destek devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı ORKÖY projeleri kapsamında, orman köylüsüne 8 milyon 100 bin destek veriyor. Şu ana kadar 158 haneye 6 milyon 375 bin TL destek verilirken, kalan kısmın da tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Öte yandan, Kuskan Tarımsal Kalkınma Kooperatifine de 22 tonluk paletli ekskavatör projesi yapılarak 1 milyon 100 bin TL destek sağlanacağı belirtildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, yaptığı açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğü olarak her zaman orman köylümüzün yanındayız. Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda üretim yapmak isteyen orman köylülerimizi ve tarımsal kalkınma kooperatiflerini yüzde 20 hibe, geriye kalan kısım 3-7 yılda faizsiz geri ödeme şeklinde oldukça cazip imkanlar ile desteklemekteyiz. ORKÖY kredilerinden yararlanan tüm köylülerimizden aldıkları kredi ile üretim yapıp aile bütçelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlamalarını temenni ediyoruz. Krediden yararlanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MERSİN

Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek
Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek
Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek
Mersin'de orman köylüsüne 8 milyon 100 bin TL destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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